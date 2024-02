Leao | ‘Chiunque vorrebbe giocare nel Milan Non ho rinnovato per soldi | ma per un patto d’amore’|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) 2024-02-28 00:01:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Domani mercoledì 28 febbraio presso lo store Mondadori in Duomo ao, Rafaelpresenterà “Smile, la mia vita tra calcio, musica e moda”, il libro che l’attaccante portoghese ha scritto e in cui racconta il suo modo di vivere la vita, con il sorriso sulle labbra. CHE DEDICA AL! – Tante le pagine dedicate, inevtiabilmente, anche alcon un passaggio a pagina 147 in cui l’asso portoghese racconta la trattativa per il rinnovo del suo contratto che lo legherà a lungo ai colori rossoneri. Ecco alcuni passaggi CHIUNQUEIL– “Chiunquenel”. IL RINNOVO – “Volevo rimanere per ...