Le compravendite in calo. Si salva solo l'area dei laghi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il collegio provinciale Fiaip Varese ha presentato a Villa Recalcati la prima edizione di Fiaip Monitora, nuovo progetto della federazione degli agenti immobiliari professionali, che consiste in un Osservatorio che due volte all’anno, con edizioni provinciali, regionali e nazionali, monitora l’andamento del mercato immobiliare, fornendo i valori degli immobili in città e borghi, analisi e sentiment di mercato. I dati su cui si basa l’Osservatorio provengono dagli agenti associati e dalle fonti ufficiali e istituzionali, come l’Agenzia delle Entrate. Lo scopo è di fornire, agli operatori di mercato e ai consumatori, i dati e le informazioni aggiornate sul mercato immobiliare. A illustrare l’elaborato dell’ufficio studi di Fiaip Varese sono stati il presidente provinciale Riccardo Ortiz, il presidente regionale Luca Simioni e il past president locale Isabella Tafuro, oltre ai ...