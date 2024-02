Impianti Il ’PalaBarton’ può cambiare nome A settembre il bando per lo sponsor

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) PERUGIA – Il Palabarton dal prossimopotrebbe. C’è stata innanzitutto la proroga del contratto del ‘naming’ del Palasport di Pian di Massiano tra Comune e Bartolini srl (stipulato nel 2018), fino al termine della stagione sportiva in corso, in quanto lo stessoè già utilizzato in tutte le programmazioni sportive in corso e risulterebbe problematico il disallestimento dell’attualeizzazione (che con il vecchio contratto vale 51mila euro annui). Poi però per il palasport perugino, completamente esaurito anche domenica scorsa per la gara della Sir, verrà dato il via a un nuovo(procedura a evidenza pubblica) che rimette in ‘ballo’ la questione e quindi l’intestatario del palazzetto che – in teoria – dopo sei anni potrebbe ...