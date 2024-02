Vannacci | guai senza fine | indagato per istigazione all’odio razziale

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pubblicato il 27 Febbraio, 2024 Non solo le presunte “spese pazze” quando era addetto militare italiano a Mosca: per il generale Robertosembrano profilarsi nuove grane giudiziarie legate al libro che lo ha reso famoso, “Il mondo al contrario”. La Procura di Roma lo ha iscritto nel registro degli indagati per l’accusa di. Il procedimento è stato avviato alla luce di denunce depositate nei mesi scorsi da alcune associazioni. Sotto la lente degli inquirenti sono finite una serie di affermazioni presenti nel libro autoprodotto e diventato, di fatto, un caso, con 200 mila copie vendute. Un successo editoriale che ha portatoa dare alle stampe una nuova fatica letteraria. In particolare, una delle denunce è stata posta all’attenzione dei pm da ...

