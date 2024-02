TFA SOSTEGNO IX CICLO 2024. Hai i requisiti per accedere? Inizia subito a prepararti con la metodologia vincente di Eurosofia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Oltre 1400 persone hanno seguito l’incontro illustrativo del corso di preparazione. I formatori d’eccellenza dell’ente hanno spiegato come si svolgeranno le prove selettive e quale sarà la nostra strategia didattica che nelle precedenti edizioni ha consentito ad oltre l’80% dei corsisti diai corsi di specializzazione al. Si prospettano per ilgrandissime opportunità per L'articolo .

In vista del prossimo avvio dei percorsi TFA per i docenti, che partiranno in primavera, il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Rino Di ... (orizzontescuola)

In questi giorni il tema del sostegno è al centro del dibattito. La situazione per le cattedre previste dal concorso docenti 2024 non andrà a sanare una ... (orizzontescuola)

TFA sostegno IX ciclo : quali saranno i requisiti di accesso per le prossime selezioni? Non si conosce ancora il numero dei posti, ma probabilmente si potrebbe ... (orizzontescuola)

Insegnanti di SOSTEGNO, in Piemonte ne servono 14 mila: ma al concorso dell'11 marzo solo 48 candidati: L'Università ne specializza 600 all'anno, troppo pochi rispetto alle esigenze, ma senza il TFA non si può partecipare al concorso. Risultato, i posti continueranno ad essere coperti per oltre due terz ...torino.corriere

Professori di SOSTEGNO lasciati senza cattedra, scatta la rivolta: «Avevamo già superato rigorose selezioni»: Aspettavano di essere assunti, come è accaduto ai loro colleghi negli anni scorsi, ma d’ora in poi non sarà più così: per questo i supplenti specializzati ...ilgazzettino

Assunzioni da Gps SOSTEGNO, niente proroga: dal Mim disparità di trattamento e i precari lanciano una petizione: Stop alle assunzioni dalla prima fascia delle graduatorie per le supplenze per gli specializzati sul SOSTEGNO. Si torna al concorso, ma i precari non ci stanno e lanciano una petizione online.money