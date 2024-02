Stipendi ATA tecnici e amministrativi PNRR | pagamento tramite NoiPA Novità nel nuovo decreto

(Di martedì 27 febbraio 2024) E' stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri illeggeche prevede alcune misure anche per le scuole. Una di queste riguarda ildel personale tecnico e amministrativo aggiuntivo. L'articolo .

“È urgente un intervento del governo per aiutare i lavoratori della scuola che riceveranno lo Stipendio di febbraio decurtato, anche in maniera significativa, ... (orizzontescuola)

In arrivo aumenti record per gli Statali . La tornata contrattuale per i rinnovi 2022-2024 è ai blocchi di partenza e secondo il Rapporto semestrale dell?Aran ... (ilmessaggero)

Tanti compagni di università di Giovanni Alfano hanno lasciato la Calabria dopo la Laurea , per trasferirsi in città del Centro Nord Italia o all’estero, ... (ilgiorno)

Organico Pnrr, il Mim anticipa gli Stipendi degli Ata: Una previsione che agevolerà la proroga dei contratti Ata finanziati a valere delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, spostando i pagamenti in modo centralizzato su NOIPA e ...italiaoggi

Stipendi precari, Di Meglio (Gilda): “Ritardi anche di due o tre mesi. Ministeri trovino soluzione”: “Continuano a segnalarci ritardi sui pagamenti degli Stipendi dei precari, anche in alcuni casi di due o tre mesi”. Lo denuncia in una nota, il Coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Rino ...orizzontescuola

Graduatorie ATA terza fascia, la Corte d’Appello di Roma riconosce pieno punteggio per il servizio militare: Riconoscimento pieno punteggio nelle graduatorie ATA di terza fascia per il servizio militare svolto non in costanza di nomina.scuolainforma