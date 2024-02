Scuola | sport e disabilità | briefing territoriale del foggiano Regione Puglia

Morbelli inaugura la Scuola di Liberalismo: Nella Sala Einaudi di Confedilizia, ieri si è tenuta l’inaugurazione della Scuola 2024 di Liberalismo, 120esimo corso organizzato dal 1988 dall’omonima associazione. Da dieci anni a questa parte, nei ...opinione

"Native Language", nuovo lavoro del jazzista Condorelli: Il suo approccio pianistico alla chitarra, suonata contemporaneamente come strumento armonico, melodico e ritmico, è erede della Scuola chitarristica che ha visto in Barney Kessel e Joe Pass i suoi ...ansa

Strada per i tifosi. Ultimi passaggi prima dei lavori: per il progetto della realizzanda nuova Scuola al Casaleno, ma potrà fungere anche come strada di servizio per lo stadio comunale "Città di Frosinone - Benito Stirpe", andando a risolvere un annoso ...ciociariaoggi