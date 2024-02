Rudolf Hoss | l’esecuzione del nazista che ha ispirato La zona d’interesse

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 27 febbraio 2024), il gerarcala cui storia è stata raccontata nel film La, è stato condannato a morte nel 1947 e ucciso per impiccagione. La cattura dell’uomo responsabile del campo di concentramento di Auschwitz, nonché ideatore dell’uso del gas Zyklon B per uccidere milioni di ebrei, fu molto rocambolesca.Hess prima delSul finire della Seconda Guerra Mondiale, quando ormai la Germania si apprestava ad essere sconfitta,ricevette l’incarico dal superiore Heinrich Himmler di sgomberare i lager, nel mirino delle forze alleate. Le operazioni non furono indolori per i prigionieri, che o morirono d’inedia o furono uccisi per strada dai soldati tedeschi per la loro lentezza. Per evitare di dare informazioni ...