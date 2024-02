Regionali Sardegna | Alessandra Todde mantiene il vantaggio su Truzzu a scrutinio quasi concluso La candidata M5s-Pd-Avs annuncia | “Pagina storica” Fdi chiede già il riconteggio in alcuni seggi

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Sono molto contenta e orgogliosa, credo che oggi si possa scrivere unadi storia per la“. All’1.06 di notte, dopo oltre 18 ore di spoglio elettorale, con una manciata di voti die un centinaio di sezioni ancora da scrutinare,si è presentata davanti alle telecamere nel suo comitato elettorale e – pur con un po’ di prudenza o forse scaramanzia – ha sostanzialmente rivendicato la vittoria delle elezionidella. Per tutta la serata il testa a testa tra ladi Pd, M5s e Alleanza Verdi sinistra e il rivale, Paolo, esponente dei partiti della maggioranza di governo, è stato serrato e con un distacco minimo: un fotofinish che probabilmente non era stato previsto ...

