Prandelli | «A Firenze fittavano le palazzine intorno al campo per filmare gli allenamenti»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 febbraio 2024) Quanto piacciono al mondo del calcio le storie che nulla hanno a che fare con il pallone. L’ultima è sicuramente quella relativa all spia del Torino Michele Orecchio, fermato dalle forze dell’ordine mentre era nascosto tra gli alberi attorno al centro sportivo della Roma per raccogliere informazioni sugli uomini di De Rossi prima della partita con il Torino. L’argomento è stato oggetto anche di una domanda in conferenza stampa al tecnico del Toro ieri dopo la sconfitta contro la Roma. La questione però è stata sollevata lontano dalle telecamere e la domanda inizialmente ha spiazzato il tecnico dei granata. La sua reazione è stata tanto lucida quanto glaciale: “Prima devo vedere cosa sia successo, non ho niente da rispondere”. Una sfinge.: «C’è sempre stato lo spionaggio nel calcio» A riguardo oggi il Corriere dello Sport ha intervistato Cesare ...