(Di martedì 27 febbraio 2024) La faniglidi, originaria di Ruoti, psi era stabilita tempo fa in Brianza.la pensione, con la moglie(Donatella)ed il, si era trasferito in. La famiglia risiede alla periferia della capitale Bamako. A maggio 2022 ildei tre che sono statila scorsa notte, secondo quanto comunica il ministero degli Esteri, addei sequestratori jiadhisti. L'articolodiindue ...

Attualità Cronaca Cultura Politica Sport Articoli più commentati: Home » Padre, madre e figlio di origine lucana liberati in Mali dopo quasi due anni dal rapimento ad opera di jihadisti | Rocco e Giovanni Langone, Maria Donata Caivano Padre, madre e figlio di origin ...noinotizie

Alessia Pifferi, l'infanzia di abusi e solitudine: dalle botte del Padre alla madre alla violenza subita a 10 anni: Alessia Pifferi è in grado di intendere e volere. E lo era anche quando nel luglio 2022 lasciò morire di stenti la figlia Diana. Ma c'è anche un'infanza di abusi, di solitudine, di paura che emerge ...leggo

Tolentino, garage in fiamme: tre intossicati: 1' di lettura 24/02/2024 - Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio in un garage in via delle Cartiere a Tolentino. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 16.45. Tre le persone rimaste lieveme ...viveremacerata