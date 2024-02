Ostia | picchia la fidanzata sul lungomare | donna soccorsa dai polizziotti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – Nuove attività per gli agenti della Polizia di Stato che operano sul territorio di: 2 persone arrestate; 4 denunciate “a piede libero”; sequestrati droga, orologi di sospetta provenienza ed una mazza da baseball. Si sono svolti ieri dei servizi straordinari di controllo del territorio sul litorale romano, tesi ad aumentare non solo le attività di repressione dei reati, ma soprattutto la percezione di sicurezza nella zona. Gli agenti del X Distretto Lido insieme a quelli delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Roma, in 6 distinti interventi, hanno operato gli arresti e le denunce di cui sopra. Nello specifico in via Zerbi un uomo è stato sorpreso ed arrestato mentre violava il divieto di avvicinamento che gli era stato imposto in applicazione del c.d. codice rosso. I poliziotti, che avevano ...