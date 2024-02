Mobilità docenti 2024 | dalle preferenze ai vincoli Cosa è previsto QUESTION TIME con Cavallini Anief LIVE Mercoledì 28 febbraio alle 14 | 30

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 27 febbraio 2024) C'è tempo fino al 16 marzo per presentare la domanda diper il personale docente in vista del prossimo anno scolastico-25. Per fare il punto della situazione, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di, la rubrica di consulenza in onda sui nostri canali social (Facebook e YouTube). L'articolo .