Legge di Bilancio 2024 | un seminario a partecipazione gratuita per spiegare alle imprese tutte le novità

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ladiha introdotto parecchie(di natura fiscale, previdenziale e riguardanti la gestione del lavoro) di particolare di interesse e importanza per leartigiane. Peragli imprenditori le principali misure e le loro ricadute sulle loro attività, ConfartigianatoBergamo organizza un, da titolo “did’interesse per le”, in programma giovedì 29 febbraioore 18.30 nella sede di via Torretta 12 – Bergamo. Per consentire a tutti gli interessati di assistere all’incontro e venire incontro ...

Chi compie 63 anni nel 2024 potrà andare in pensione con Ape Sociale: La pensione con Ape Sociale nel 2024 cambia pelle. Da quest’anno, in base alla riforma della previdenza contenuta nella Legge di Bilancio, le uscite anticipate diventano più stringenti. Fra queste c’è ...investireoggi

Pnrr, via al decreto: dai bonus alla patente per il lavoro, tutte le novità approvate: Il programma mette a disposizione ulteriori fondi per un totale di circa 13 miliardi di euro nel periodo 2024-2025, integrando i 6,4 miliardi già destinati dalla Legge di Bilancio con ulteriori 6,3 ...quifinanza

PALAZZO CHIGI * CONSIGLIO MINISTRI 26 FEBBRAIO: « ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: 20 del 28/12/2023 “Disposizioni collegate alla Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2024-2026)” in quanto ...agenziagiornalisticaopinione