Le Iene contro l’Aia | gli arbitri hanno truccato la classifica?

(Di martedì 27 febbraio 2024) Letornano sul sistema arbitrale italiano, Filippo Roma continua la sua inchiestai vertici della classe. Secondo il servizio che andrà in onda questa sera, i vertici delavrebbero dichiarato il falso in un verbale sulla vicenda dei voti aglie le relative classifiche truccate. Leraccolto la testimonianza di Emidio Morganti, ex arbitro emerito, responsabile organi tecnici nella stagione 2019/2020, e quindi tra i valutatori deglicoinvolti nello scandalo dei voti modificati. La vicenda è quella di Niccolò Baroni e di Daniele Minelli,attualmente impiegati in serie A e B, che tre stagioni fa furono inaspettatamente dismessi a fine anno. Il caso degliBaroni e Minelli I due ...

Colpo di scena: Sporting Lisbona-Atalanta si giocherà mercoledì 6 marzo e non più il 5 come previsto originariamente dall’ Uefa . L’andata degli ottavi di ... (sportface)

Mosse a sorpresa del neoallenatore partenopeo che lascia in panchina Politano e decide di far tornare in campo il polacco Mosse a sorpresa del neoallenatore ... (corriere)

LA LISTA - Napoli, i 22 convocati di Calzona per il match col Sassuolo, out Ngonge e Cajuste: 27.02 15:10 - GIUDICE SPORTIVO - Serie A, 10mila euro di multa al Cagliari per cori contro i napoletani e lancio di oggetti nel settore dei tifosi azzurri 27.02 15:08 - GIUDICE SPORTIVO - Serie A, ...napolimagazine

JUVENTUS - Kean in parte in gruppo, ma resta in dubbio per il match contro il Napoli: In casa Juve il recupero di Moise Kean procede bene, ma per rivederlo in campo occorrerà ancora un po' di pazienza. L'attaccante bianconero oggi ha svolto buona parte dell'allenamento con il resto del ...napolimagazine

Le Iene su Italia 1 Emma e Bugo protagonisti della serata: anticipazioni, servizi e ospiti del 27 febbraio: Questa sera, alle 21:15 circa, Veronica Gentili ci accompagnerà in una nuova puntata de Le Iene. Tra gli ospiti del programma la ... reduce dalle aule del Tribunale per la causa intentata contro ...movieplayer