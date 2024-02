Juventus | Giancarlo Padovan sul post-Allegri | “uno tra Thiago Motta e Conte”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 febbraio 2024) Le ultime partite dellenon sono state all’altezza e principalmente quelle contro squadre in lotta per la salvezza come Empoli, Udinese, Verona e Frosinone. La squadra di Massimilianoha allungato sul Milan per il secondoo ma il ruolo di vice-Milan è ancora molto incerto. La posizione del tecnico bianconero è sempre più in bilico e un divorzio al termine della stagione non è da escludere. “Laè rimasta a lungo attaccata all’Inter con le unghie e con i denti, andando oltre alle proprie possibilità tecniche, perché ritengo che l’organico sia il meno competitivo tra le grandi. Concordo sul fatto che evidentemente, dopo aver visto l’Inter scappare, il gruppo abbia mollato qualcosa, anche se inconsciamente.