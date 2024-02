Italiano | Ritrovata la mia Fiorentina Gonzalez mi ha fatto una promessa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Firenze, 26 febbraio 2024 - Gioisce il tecnico dellache batte la Lazio e rilancia le ambizioni europee. Partita dominata in lungo e in largo, con occasioni fallite incredibili. Alla fine i gol di Kayode e Bonaventura regalano tre punti di platino. Questa l'analisi di Vincenzo: "Ce l'abbiamo fatta a battere la Lazio, finalmente. La soddisfazione è doppia, stasera i ragazzi sono stati incredibili. In presentazione avevamo preparato qualcosa di diverso, con le posizioni nuove di Beltran e Bonaventura. Si sono sacrificati tutti, hanno spinto forte. Così si vincono le partite. Quando giochi con questa attenzione non puoi perdere".Come mai non ha gioito sui gol? "Siamo abituati a delle brutte sorprese negli ultimi minuti. Contro queste squadre non si può mai stare tranquilli, hanno qualità e gli basta una giocata di quelli davanti. Sono ...