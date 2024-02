Insufficienze perdonate | Pacifico Anief | “I genitori non prendono in considerazione i docenti Occorre riportare l’autorevolezza” INTERVISTA

(Di martedì 27 febbraio 2024) Una ricerca condotta da Skuola.net ha evidenziato come isiano tendenzialmente predisposti a “perdonare” i propri figli se ricevono un voto basso a scuola. Secondo Marcello, presidente nazionale, si è persa la “verso gli insegnanti”. L'articolo .

