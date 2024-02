Giovannini | nessuno crede che raggiungeremo obiettivi Pniec

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Parlando con tutti gli operatori,che l'Italia riuscirà a raggiungere glidel(il piano nazionale dell'energia, n.d.r.) da qui al 2030 e successivamente. Diciamocele queste cose, perché o diamo un'accelerata drastica, oppure nongli. E questo sarà un costo economico, oltre che ambientale". Lo ha detto il direttore scientifico dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), Enrico, a un convegno sul(il piano nazionale dell'energia) organizzato alla Camera dal think tank Ecco.

