Furto al Medical Center |  per un imputato la messa alla prova | per l’altro il rito abbreviato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer un, peril. E’ arrivato il sì del giudice Telaromessa, per Antonio Barricelli, 37 anni, (avvocato Fabio Ficedolo) uno degli imputati nel processo per ilai danni dei distributori instti all’interno della strutturadi contrada Piano Cappelle, che consente la sospensione del procedimento e dopo lavori di pubblico utilità la possibilità di estinguere il reato. Messanon concessa invece ad Angelo La Montagna, 30 anni, anch’egli chiamato in caso per lo stesso reato, e difeso dall’avvocato Claudio Fusco, ...