Donna pensa di aver sposato l’amore della sua vita finché il marito non le fa scegliere tra lui e i suoi cani

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 27 febbraio 2024) Se siete amanti dei, c’è poco che possa allontanarvi dai vostri preziosi cuccioli. Gli animali adottati, grandi o piccoli che siano, diventano molto rapidamente partefamiglia, che lo si voglia o no. Liz Haslam si è affezionata a tutti i, e ne ha avuti molti. Liz ha svolto un ottimo lavoro di salvataggio dei bull terrier, utilizzando 2000 m2 di terreno per l’attività di pensione annessa alla casa colonica con due camere da letto a Barnham, nel Suffolk, che condivideva con ilMike. Ierano spesso abbandonati o avevano problemi comportamentali. La sua organizzazione, Beds for Bullies, può ospitare fino a 30 bull terrier contemporaneamente. Facebook / Liz HaslamIn effetti, tutti questirichiedono affetto e attenzione, tanto ...