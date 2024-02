Diritti dei gay e politicamente corretto | Ricolfi contro Schlein | come seppellisce la sinitra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tutte le colpe della sinistra non sono state soltanto "ereditate" da Elly, ma addirittura esaltate da politiche e programmi della segretaria del Pd, in carica da un anno. La sentenza (tombale) per il mondo progressista arriva da Luca, che di quello stesso mondo è forse l'esponente più lucido e critico. "Di fatto - spiega il politologo e sociologo torinese in una intervista a La Stampa -, negli ultimi decenni la sinistra ha abbandonato tre bandiere fondamentali: la difesa dei ceti popolari 'nativi', in omaggio all'accoglienza; la difesa della libertà di pensiero, in nome dele delle minoranze Lgbtq+; l'idea gramsciana dell'emancipazione attraverso la cultura, con la distruzione della scuola e il rifiuto del merito. Il guaio è che le prime due idee sono migrate a destra, e la terza ...