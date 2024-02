Belotti si rilancia in ottica Nazionale | ma restano i problemi in attacco | chi sarà il centravanti di Spalletti?

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’attaccante sta trovando continuità a Firenze e prova a scalare le gerarchie di, ma il problemaper l’Italia resta! Sono cinque le presenze fino a questo momento di Andreacon la maglia della Fiorentina. Da quanto ha lasciato la Roma per accasarsi ai viola, l’attaccante ha messo a segno un gol e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

IL MIGLIORE, Si lottano la palma di MVP in tre viola: La palma di migliore in campo per i quotidiani dopo Fiorentina-Lazio se la combattono diversi giocatori. Su tutti Jack Bonaventura che va ampiamente oltre il 7,5 nelle pagelle di praticamente tutti i.firenzeviola

TUTTOSPORT, Il Gallo Belotti è già un idolo a Firenze: L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea in prima pagina come Andrea Belotti sia già diventato un idolo a Firenze. Contro la Lazio non segna ma lotta e si conquista il calcio di rigore poi fallito ...firenzeviola

Fiorentina-Lazio 2-1, viola rilanciano ambizioni europee: FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina batte 2-1 la Lazio fra le mura amiche del Franchi e, scavalcando in classifica al settimo posto proprio i biancocelesti, rilancia a pieno titolo ... di Nico ...ildispariquotidiano