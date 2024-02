ATP Acapulco | che impresa di Flavio Cobolli! Sconfitto in rimonta Auger-Aliassime con un secco 6-2 al terzo!

(Di martedì 27 febbraio 2024)vincente nel primo turno del tabellone principale dell’ATP 500 di, in Messico, per il qualificato azzurroCobolli: battuto il canadese Felixcon lo score di 2-6 6-3 6-2 in un’ora e 58 minuti. Per il tennista italiano al secondo turno sfida con uno tra il russo Roman Safiullin e l’ellenico Stefanos Tsitsipas, numero 5 del seeding. Nel primo set l’azzurro deve annullare un break point già nel secondo game, poi nel quarto si ritrova sotto 0-40 ed alla seconda occasione il canadese opera lo strappo. Cobolli nel settimo game riesce a portare ai vantaggi il nordamericano, il quale però tiene la battuta senza mai concedere occasione di controbreak ed alla fine nell’ottavo gioco arriva il secondo strappo di, che a ...

