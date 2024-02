“Allagamenti | disagi e frane” Maltempo Italia | la regione sott’acqua | fiumi controllati a vista

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) Una forte ondata dista attraversando l’. Fa sapere il Meteo.it come: “Fino a domani mattina, mercoledì 28 febbraio, sarà soprattutto il Centro-Nord a essere interessato maggiormente dalle piogge e dai temporali. La neve scenderà ancora una volta copiosa sulle Alpi mediamente sopra i 1200-1300 metri, a quote più basse invece a ridosso dei confini. Con lo spostamento del ciclone verso Sud, da giovedì 29 febbraio a ricevere più pioggia saranno le due Isole Maggiori, la Calabria, tutto il versante adriatico centro-meridionale e ancora l’Emilia Romagna”. >> “Ditemi che è uno scherzo”. Antonella Clerici, tutta la sua furia contro Gerry Scotti. Questa non gliela perdona. È nera In queste ore la situazione è piuttosto complicata in Veneto. In una nota il presidente Luca Zaia scrive: “Sono ore complesse per le condizioni meteo. ...