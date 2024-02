VIDEO – Genoa-Udinese 2-0 | Serie A | gol e highlights della partita

Genoa-Udinese 2-0: gli highlights

(Di domenica 25 febbraio 2024), anticipoventiseiesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Luigi Ferraris. LA PRODEZZA –2-0 nell’anticipoventiseiesima giornata diA. Bella vittoria delsull’, con una firma d’eccezione. La prima chance grossa è però dei friulani al 25’, quando Lorenzo Lucca colpisce la traversa di testa. Risponde al 32’, sempre su incornata, Johan Vasquez prende il palo da corner. Quattro minuti dopo cross da sinistra, Lautaro Giannetti alza il pallone che diventa buono in area per Mateo Retegui, ...

