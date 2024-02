Udinese Cioffi | «La peggiore partita da quando sono qui»

Udinese, Cioffi a SKY: "Partita peggiore della mia gestione, oggi non siamo stati noi"

(Di domenica 25 febbraio 2024) Le parole di Gabriele, tecnico dell’, dopo la sconfitta subita dai friulani in trasferta contro il Genoa Gabrieleha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell’contro il Genoa. Di seguito le sue parole.– «Abbiamo fatto 20 minuti ordinati, dove però abbiamo gestito male la palla. Serviva più calma, era evidente che avrebbero lasciato spazi. Dopo il gol ci siamo inaspettatamente spenti, non fa parte del nostro carattere. Dobbiamo toglierci questa abitudine perché così non va bene, abbiamo giocato di più e tenuto meglio il campo nel secondo tempo». RITIRO – «Siamo in ritiro da due mesi, rispettiamo le scelte della società, non è quella la discriminante. Dobbiamo maturare pur non avendo giocatori maturi, c’è da svegliarsi. Confido che la Dacia ...