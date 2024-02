Scherma | fiorettisti in trionfo a Il Cairo L’Italia domina gli avversari

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dominio assoluto dela Ilnella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile. Dopo la fantastica doppietta nell’individuale firmata da Tommaso Marini ed Edoardo Luperi, oggi il quadretto azzurro hato la prova a squadre, imponendosi in finale contro il Giappone. Una prova di forza schiacciante da parte del quartetto italiano composto da Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Filippo Macchi ed Alessio Foconi. In finale gli azzurri hanno battuto nettamente il Giappone in una sfida che ha visto subitoallungare e poi chiudere sul 45-30 Davvero eccezionale la semifinale disputata dagli azzurri contro gli Stati Uniti. Un’Italia che ha assolutamenteto contro gli americani, vincendo la sfida con il punteggio di 45-31. Gli USA si sono poi presi il terzo posto, andando a battere ...

