Sanità | il presidente Gimbe | «Stop a tagli e autonomia differenziata o i gap aumenteranno»

Sanità al capolinea: dal personale agli sprechi, il piano di rilancio secondo il presidente Gimbe

Leggi tutta la notizia su quotidianodipuglia

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nino Cartabellotta è medico chirurgo, specializzato in Gastroenterologia e Medicina interna e fondatore di, il Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze che in questi anni ha...