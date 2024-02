Nuovo Ep per il progetto AnnozZero

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 25 febbraio 2024) MILANO – Maria Grazia Bozzini (per tutti La Bozz) ed Elena Borile condividono la passione per la musica dal 2002 e sono anche una coppia nella vita; il 18 Gennaio 2002 il primo singolo come Double-B intitolato “Volerò” ha portato molta fortuna nella vita musicale del duo. Nel 2005 l’incontro con Gianmario De Maria, loro procuratore legale, e anche di molti personaggi del mondo dello spettacolo porta il duo a cambiare il nome d’arte inmantenendo la doppia Zeta che riporta al cognome Bozzini e solo alla fine dei tre lavori musicali si capirà il perché. Dopo aver scritto il brano “Un Sogno Per Domani” il loro cammino musicale inizia alla grande partendo da febbraio 2009 dove presentano il loro primo cd al The Club di Milano grazie al direttore della Star’s Management, Paolo Chiparo; nella stessa sera presentano anche il loro primo videoclip annesso al brano ...