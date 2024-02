Lecce-Inter 0-4 | dominio e poker! La capolista continua a volare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 febbraio 2024) Termina con il punteggio di 0-4, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 0-1. SECONDO TEMPO – Nonostante l’emergenza e i tanti cambi di formazione, l’a dominare e anche acala un poker senza possibilità di appello. Dopo lo 0-1 del primo tempo i padroni di casa entrano in campo più convinti, rendendosi pericolosi al 47? quando il colpo di testa di Blin da centro area sorvola di poco la traversa. È di fatto l’unica azione deldi questa ripresa, perché poi l’schiaccia sull’accleleratore e mette in ghiaccio la partita. Prima con il raddoppio che parte da un’azione di Alexis Sanchez che guadagna il fondo e trova Frattesi in mezzo, pronto ...