Jannik Sinner è il tennista più ricco dell’anno | la classifica del montepremi ATP e il vantaggio milionario sul secondo

(Di domenica 25 febbraio 2024)ha guadagnato 2,53 milioni di dollari statunitensi (circa 2,34 milioni di euro) nei primi due mesi della stagione, grazie ai successi ottenuti agli Australian Open e al torneo ATP 500 di Rotterdam. Ilitaliano primeggia nelladeisportivi, ovvero la graduatoria che tiene in considerazioni gli assegni portati a casa dai vari giocatori nel corso della stagione in base ai risultati ottenuti nelle varie competizioni. L’altoatesino ha più di un milione di dollari insulto, ovvero il tedesco Alexander Zverev, fermo a quota 1,47 milioni di dollari (circa 1,36 milioni di euro). Sul terzo gradino del podio figura al momento il russo Daniil Medvedev (1,18 milioni di dollari), a precedere ...

