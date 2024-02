Il Milan crea ma sbatte contro Carnesecchi L’Atalanta si salva a San Siro | è 1-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Tre partite in una settimana senza vincerne una. Il, dopo la sconfitta di Monza e quella indolore di Rennes, non va oltre l’1-1 casalingodi Gian Piero Gasperini, che si conferma imbattutai rossoneri dopo le vittorie in Coppa Italia e nell’andata. Stavolta però è un pareggio che sta stretto ai rossoneri, imprecisi in zona gol ma autori di una prestazione più che convincente nella ripresala terza migliore squadra per rendimento nel girone di ritorno (16, come il Bologna, meno solo dell’Inter). Pioli in attacco si affida a Giroud sostenuto da Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao. All’attaccante portoghese bastano tre minuti per realizzare l’1-0 e interrompere un digiuno di reti che in Serie A durava addirittura dal 23 settembre. Come a Rennes, Leao fa tutto da solo: ...