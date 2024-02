Fan fuori, in tribuna solo 200

(Di domenica 25 febbraio 2024) Un allenamento a porte aperte per le individualiste della Nazionale di ginnastica ritmica: ieri al PalaFitline sono stati ammessi200 spettatori per la seduta di controllo tecnico convocata dalla direttrice tecnica Emanuela Maccarani. Lo scopo era proprio quello di valutare le ragazze in vista degli appuntamenti imminenti. Madai cancelli sono rimasti tanti ammiratori, delusi dal sold out. Foto vietate anche alla stampa. Le individualiste svolgono la loro preparazione con le società di appartenenza. Periodicamente, tuttavia, vengono visionate dalla direttrice tecnica. Presente la campionessa Sofia Raffaeli con le altre senior Tara Dragas, Viola Sella, Sofia Sicignano, Giorgia Galli, Sofia Maffei e Milena Baldassarri.