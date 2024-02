Zelensky, il mondo aumenti la pressione sull'economia russa

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Chiediamo aldi aumentare la. Grazie per i pacchetti di aiuti, vi ringrazio per ogni decisionee sanzioni e per ogni passo che consente di arrivare alla fine giusta di questa guerra. Putin deve fallire come qua a Hostomel". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrall'aeroporto Antonov di Kiev, alla cerimonia in onore dei soldati protagonisti della battaglia di Hostomel, con la premier Giorgia Meloni e gli altri leader internazionali giunti nella capitale per il secondo anniversario del conflitto. "Vi sono grato per essere qui con noi, per il vostro sostegno, per l'aiuto al nostro Paese a distruggere l'occupante", ha aggiunto.