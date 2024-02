Vigevano, la lite per una ragazza finisce in scazzottata: due ventunenni finiscono al Pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 febbraio 2024)(Pavia), 24 febbraio 2024 – Hanno avuto un alterco, certamente per motivi futili. Pare per l’atteggiamento verso una. Quattro ragazzi, due vigevanesi e due novaresi, sono stati protagonisti di unaavvenuta questa notte all’esterno del bowling di. Due di essi, entrambi, sono stati trasportati aldell’ospedale cittadino da una ambulanza della Croce Azzurra in codice verde con qualche escoriazione. La prognosi è di pochi giorni. L’allarme è scattato intorno all’una quando l’alterco, iniziato a parole, è presto degenerato e i quattro sono passati alle mani. Sembra che il motivo della discussione sia stata una parola di troppo o un atteggiamento non gradito verso una. Sul posto ...