Trovati due scheletri di adulto e un neonato dell'Alto Medioevo, si pensa siano madre e figlia abbracciati

Comunicato Stampa Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un servizio di controllo del territorio in tutti i ... (fremondoweb)

I due autisti sono stati denunciati per guida in stato di alterazione causata dall’assunzione di sostanze stupefacenti e gli sono state ritirate le ... (fanpage)

Lieto fine per i due minorenni, una ragazzina e un ragazzino di 12 anni, di cui si erano perse le tracce ieri mattina a Ponte a Egola. I due ragazzi, che il ... (orizzontescuola)

Salernitana-Monza, alcune statistiche generali sulle due squadre: Monza e Salernitana sono le due squadre che hanno subito più gol nel corso dei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (10 per i brianzoli, otto per i campani); la squadra ... tuttosalernitana

Sorpreso a rubare all’interno di un camper: arrestato a Rimini: È stato sorpreso a rubare all’interno di un camper: all’alba di questa mattina (sabato 24 febbraio) un cittadino di nazionalità straniera è stato arrestato dalla Polizia, per tentato furto aggravato, ... altarimini

Sudtirol-Bari, i ‘temi’ del match. Prima trasferta per Iachini. Attenti a quei due...: La scorsa stagione fu semifinale playoff, quest’anno il Bari arriva a Bolzano dopo il terzo avvicendamento in panchina e un mini-filotto di due vittorie, che hanno scacciato la zona playout. tuttobari