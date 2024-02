Tale e Quale Sanremo | Maria De Filippi o Cattivissimo me 2? La tv del 24 febbraio

"Tale e Quale Sanremo 2024" - RAI Ufficio Stampa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 24 febbraio 2024) Per la prima serata in tv, sabato 24su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “”, condotto da Carlo Conti. Serata finale dello show musicale in cui personaggi Vip si sfideranno tra loro trasformandosi in una icona musicale differente ripercorrendo tutti i successi della kermesse. Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata di “C’è posta per te”, condotto daDe. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Compromessi”: sei ragazzi vengono trovati morti per overdose, in un bosco a Bronxville. La squadra indaga con l’aiuto dell’agente Val Sula della Crimine Organizzato… RaiTre alle 21.45 proporrà “Il Provinciale – Il racconto dei racconti Genova è una canzone”, condotto da Federico Quaranta ...