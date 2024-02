Spalletti li ha beccati | è durissimo | “La Playstation alle 4 di notte prima della partita mai più”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 24 febbraio 2024) A meno di quattro mesi dall'inizio degli Europei, Lucianomanda un messaggioad alcuni calciatori: "Ci sono cose che non mi sono piaciute, questi non sono i valori che la mia Italia deve trasmettere. Chi non ha queste caratteristiche può stare a casa, non ci serve".