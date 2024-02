Sergio D’Ottavi richiamato dagli autori per il comportamento con Greta Rossetti? Il retroscena

Grande Fratello 2023, Sergio esagera con Greta e viene messo in guardia dagli autori: scoppia la bufera sui social

(Di sabato 24 febbraio 2024)si è avvicinato sempre di più anella casa del Grande Fratello, tanto che si è lasciato andare ad atteggiamenti anche spinti che hanno causato polemiche fuori la casa più spiata d’Italia. E così due esperti di gossip hanno rivelato che l’uomo sarebbe statoper tale ragione dalla produzione del reality, che dunque potrebbe parlarne in puntata o prendere i dovuti provvedimenti disciplinari. Grande Fratello:rimproveratoGli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno lanciato un vero e proprio scoop suche se confermato avrebbe dell’incredibile. Infatti, stando ad alcune voci che sono arrivate da delle ...

Grande Fratello 2023, Sergio esagera con Greta e viene messo in guardia dagli autori: scoppia la bufera sui social: Il comportamento di Sergio D’Ottavi sta facendo parecchio discutere i telespettatori. Nelle scorse ore il gieffino ha assunto un atteggiamento particolare nei confronti di Greta. La spinge sul divano, ...tag24

Grande fratello, la mamma di Greta Rossetti contro Sergio D’Ottavi ma poi corregge il tiro: ecco cosa è successo: Un video che sta girando sui social, nel quale Sergio D'Ottavi è addosso a Greta Rossetti ha scatenato la reazione social di Marcella ...isaechia

Alessio Falsone, cosa gli dicono gli autori in confessionale sui Perletti: In chiacchiera con Perla, Alessio Falsone si è sfogato e ha riferito cosa gli direbbero in confessionale gli autori ...novella2000