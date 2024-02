Ex del Grande Fratello Vip e Amici e Big di Sanremo 2024 | chi potrebbe sfidare Angelina Mango all’Eurovision

Grande Fratello, Stefano Miele eliminato nella puntata del 21 febbraio: 4 concorrenti in nomination

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 24 febbraio 2024) Manca sempre meno alla nuova edizione dell' Eurovision Song Contest che vedrànei panni di rappresentante dell' Italia, dopo la vittoria di. Ma prima delevento c' è una tappa saliente, quella di Una voce per San Marino, il festival durante il quale viene scelto il rappresentante del piccolo Stato tra la Romagna e le Marche. Una voce per San Marino: tanti volti noti tra i candidatiAnche quest' anno sono numerosi i cantanti italiani che hanno preso parte alla manifestazione e che tenteranno di accedere all' Eurovision da una porta secondaria. Al contest, al quale hanno preso parte artisti di tutto il mondo, hanno partecipato anche diversi artisti italiani tra cui un ex concorrente del...