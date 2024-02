Due anni di guerra in Ucraina | abbiamo imparato la lezione?

Due anni di guerra in Ucraina

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo dueesatti di invasione russa dell’, noi occidentalila? No, a giudicare dal comportamento dei governi della Nato. Promesse disattese Benché i governi europei e quello statunitense non finiscano mai di ripetere che il sostegno all’è un nostro dovere morale, nessuno pare rendersi conto della posta in gioco e neppure della vera natura del conflitto. Volete una dimostrazione? Quasi nessun Paese della Nato ha iniziato a porre la propria produzione industriale sul piede di. Ora ci ritroviamo a disattendere le nostre promesse, a partire da “un milione di proiettili europei all’” perché stiamo esaurendo le scorte. Non è possibile che i Paesi della Nato che, tutti assieme, coprono circa ...