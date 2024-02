Teatro Augusteo | Serena Autieri protagonista in ‘My fair lady’

Napoli, arriva Serena Autieri al teatro Augusteo: ecco «My Fair Lady»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Mylady”, la favola più rappresentata e premiata al mondo, torna finalmente in Italia al(Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263) con, da venerdì 1 a domenica 10 marzo, grazie alla produzione Rely di Enrico Griselli, affermata nella realizzazione di grandi classici e opere inedite. Da sempre considerato il musical perfetto, “MyLady” con le sue melodie universali, le tematiche attuali e le sognanti ambientazioni londinesi di inizio secolo, conquista da settant’anni i teatri di tutto il mondo., performer completa e travolgente, interpreta in un magico connubio fisico e sentimentale, Eliza Doolittle, la povera fioraia che attraverso la sua ...

