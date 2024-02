Hamsik, l'entourage: «Prima opoi Marek tornerà a Napoli, magari con suo figlio che gioca»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Martin Petras, membro deldell’ex capitano del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.it parlando della proposta fatta dal presidente De Laurentiis di tornare in azzurro Intervista Petras entourageCom’è stata-Barcellona e come ha visto gli azzurri con il nuovo allenatore? «-Barcellona è stata una bella partita. Nellamezz’ora ilè stato un po’ in difficoltà, non riusciva a prendere le distanze. Poi se l’èta alla pari. Ho parlato anche con Lobokta e Calzona…Ilha aggiustato le cose nell’intervallo e la squadra è cresciuta mentalmente. Addirittura nel finale ha schiacciato il Barcellona. E’ stata bella, i ragazzi ...

Hamsik, parole al miele per Sarri: "Con lui il miglior calcio della mia vita": Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SkySport e nel corso dell'intervista si è lasciato andare a delle dichiarazioni nei confronti di Sarri. I ... lalaziosiamonoi

Standing ovation per Hamsik: grande atmosfera al Maradona: Standing ovation per Marek Hamsik per il suo ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona. Grande atmosfera a Fuorigrotta nel pre-partita di Napoli-Barcellona. L'ex azzurro è stato accolto come merita. tuttonapoli

Hamsik conferma: "Non mi sento ancora pronto per tornare. Calzona Tecnico straordinario": L'ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha confermato ai microfoni di Sky Sport che non entrerà nello staff che Francesco Calzona. tuttonapoli