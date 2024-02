Caso Ferragnez, il dubbio sibilante di Paola Ferrari: e fosse tutta una messinscena?

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La presunta (mai confermata) separazione tra Fedez e Chiara Ferragni conquista tutti i giornali. E mentre si parla di ospitate tv, meme, dopo lo scoop di Dagospia c’è chi si chiede che non siauna. «E seuna mossa per distrarre l’attenzione sul Pandoro Gate e tutte le altre inchieste?», si chiede la giornalista tv. Sicuramente Ferragni sarà ospite a Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, sul Nove, il 3 marzo. L’ospitata era programmata da tempo. Dago ricorda che proprio da Fazio iniziò la love story tra il rapper e l’influencer. Correva il 2016 e l’artista, sulle note di “Vorrei ma non posto”, sul verso che prendeva in giro Chiara, mostrò un bigliettino con disegnato un cuore. Finirà tutto dove è iniziato? Intanto per ora si parla ...

