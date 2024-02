“Cacciato come solo Maria sa fare” Uomini e Donne | tra cose illegali e collezioni imbarazzanti lascia lo studio

Il volontario Piergiorgio Bortolotti censurato e cacciato dal carcere di Trento: «Non sono più gradito»

(Di venerdì 23 febbraio 2024)dallodiDe Filippi sa. È scoppiato un caos nell’ultima puntata del dating show e,spesso accade, all’improvviso. Perché si parlava della conoscenza tra dama e cavaliere quando a un certo punto la conversazione ha preso una piega totalmente inaspettata. I presenti si sono scagliati contro di lui, al punto che il protagonista del Trono Over ha preso una decisione drastica su “invito” diDe Filippi. Ma andiamo con ordine. Al centrosedevano Orfeo e Renata, chedetto stavano raccontando al pubblico della loro frequentazione che però non procede benissimo. E con grossa sorpresa Orfeo ha rivelato di aver ...

Dargen D’Amico torna in tv per chiarire su Mara Venier, ma viene interrotto e cacciato di nuovo: e poi viene cacciato L’opinione pubblica ha subito tacciato Mara Venier ... è ovviamente rimbalzata da ogni parte del web e nel video si vede chiaramente come Dargen inizi a parlare di come secondo ... rumors

Gattuso cacciato, è pronto per tornare in Italia: a giugno sarà in Serie A: Come avevamo anticipato qualche ora fa, il destino di Rino Gattuso al Marsiglia è segnato. Secondo L'Equipe il tecnico italiano sta solo aspettando ... torinogranata