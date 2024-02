Sea of Thieves | Aggiornamento DirectX 12 garantisce miglioramenti delle prestazioni | ma richiede un download di 90 GB

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Sono passati quasi sei anni da quando Rare ha lanciato il suo gioco d’avventura pirata Sea of, e importanti aggiornamenti sotto il cofano sono ancora in lavorazione. Nonostante siano scarsi i cambiamenti nel gameplay, il nuovo2.10.1 appena rilasciato è massiccio, … ?

Sea of Thieves si prepara al lancio di Safer Seas , la nuova modalità di gioco che accantona il pvp per salpare in acque più tranquille. I giocatori ... (screenworld)

I rumor sullo sdoganamento multipiattaforma di Xbox proseguono con Sea of Thieves : possibili port per PS5 e Nintendo Switch all’orizzonte? Come ... ()

Sea of Thieves guida l'elenco dei 4 giochi Microsoft in arrivo su PS4, PS5 e Switch: Il primo titolo della 'scuderia Xbox' destinato ad approdare su piattaforme non verdecrociate sarà Pentiment, seguito da Hi-Fi Rush, Grounded e Sea of Thieves: tutti i videogiochi che prevedono delle ... everyeye

Sea of Thieves ps5: La libertà che caratterizza la vita dei pirati ti aspetta in Sea of Thieves, un gioco di avventura ricco di pericoli sconosciuti e di tesori pronti ad essere saccheggiati. Trasformati nel pirata dei ... multiplayer

Sea of Thieves annunciato per PS5 da Microsoft, ecco la data di uscita: Tra questi c'è anche Sea of Thieves che arriverà su PS5 il prossimo 30 aprile. Invece, non sembrerebbe in programma un porting per Nintendo Switch, almeno non per il momento. Dal blog di Xbox, inoltre ... multiplayer