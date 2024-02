Pazzo figlio di Biden insulta Putin

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Durante una raccolta fondi a San Francisco, in vista delle elezioni di novembre, il presidente Usa Joeha attaccatocon parole pesanti. E non ha risparmiato Trump

Guerra nucleare, Biden insulta Putin: «È un pazzo figlio di p******, per lui dobbiamo preoccuparci della guerra nucleare»: «Dobbiamo occuparci di un pazzo figlio di p***** come Putin e preoccuparci della guerra nucleare, ma la vera minaccia esistenziale per l'umanità è il cambiamento climatico». Lo ha detto Joe Biden ad ... leggo

