(Di giovedì 22 febbraio 2024) Al termine del pareggio trae Barcellona il difensore azzurroha tessuto le lodi del nuovo allenatore in mixed zone: Il mister...

Un cartellino giallo, sventolato al minuto 85 dall’arbitro Doveri per un fallo sulla ripartenza del milanista Theo Hernandez, che costerà... (calciomercato)

Juan Jesus salterà Napoli-Genoa per squalifica , sfida in programma sabato pomeriggio allo stadio Maradona. L'articolo UFFICIALE – Juan Jesus ... (forzazzurri)

Pagelle Napoli-Barcellona: un tiro, un gol. E coraggio per non cadere nelle difficoltà: Termina Il match degli Ottavi di Champions League con il Napoli che ha affrontato il Barcellona. Le pagelle Napoli Barcellona su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singol ... msn

Napoli, Juan Jesus: ‘Si è visto che Calzona è molto preparato’: Al termine del pareggio tra Napoli e Barcellona il difensore azzurro Juan Jesus ha tessuto le lodi del nuovo allenatore in mixed zone: Il mister ha avuto poco tempo. Stamattina abbiamo fatto un po’ di ... calciomercato

Juan Jesus: "Napoli, altri due minuti e avremmo vinto. Esonero Mazzarri Colpa nostra": Juan Jesus, con una analisi molto lucida, ha commentato quanto è accaduto al Diego Armando Maradona nel match tra il Napoli e il Barcellona. Un Napoli dai due volti ha pareggiato 1-1 con il Barcellona ... areanapoli