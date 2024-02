LIVE Rennes-Milan 0-0 | Europa League in DIRETTA | si parte!

Rennes-Milan, dove vederla in TV e streaming su TV8, DAZN o Sky: le formazioni della partita di Europa League

(Di giovedì 22 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.43 Inni dell’in corso. 18.40 Entrano in campo i giocatori. 18.35 Presente anche Ibrahimovic sugli spalti dello stadio Roazhon Park. 18.30 Ruben Loftus-Cheek ha segnato una doppietta nella vittoria per 3-0 delsulmaturata in questa, una rete in più di quante ne ha realizzate nelle sue precedenti 28 presenze nelle principali competizioni europee messe insieme (una). 18.25 Désiré Doué ha tentato sei dribbling contro il, meno solo di Yann Gboho (10) del Tolosa nelle gare di andata di questi play-off, completandone quattro, record al pari di Luka Ivanusec del Feyenoord. 18.20 Théo Hernández è il terzino che ha preso parte a più reti (7, due goal e ...